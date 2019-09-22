Россияне позарились на бесплатные яблоки и хлопок и испортили арт-объекты

22 сентября 2019     40
Россияне позарились на бесплатные яблоки и хлопок и испортили арт-объекты

Жители Ставрополя испортили арт-объекты, установленные на площади в честь Дня города. Об этом сообщается в паблике «Регион-26» во «ВКонтакте».

К публикации приложены фотографии, на которых видно, как россияне сняли все яблоки с деревянного слона, а также украли сено и хлопок с арки. «Как же стыдно, а! Жители Ставрополя даже не дождались окончания дня города. Да что там — не дождались даже темноты!» — сокрушаются авторы поста. Также отмечается, что на установку объектов ушло более семи часов.

Комментаторы раскритиковали поведение гостей праздника, назвав их «животными» и «безмозглым стадом». «От этого лицемерия мерзко и гадко. Поэтому и не хожу на подобные мероприятия. Большинство присутствующих там, такое впечатление, что впервые в общество вышли», — написала Наталья Иванова.

Однако часть пользователей предположили, что так было задумано организаторами праздника. «Не пойму, в чем проблема? Жители Ставрополя оплатили этот праздник и решили, что цветы со слона они могут забрать домой. Или там была какая-то договоренность, что цветы должны завянуть именно на этой арке?» — отметил Александр Моргунов.

В 2018 году жители Казахстана возмутились установке арт-объекта в виде гигантской белки, выполненной из соломы, металла и дерева, в центре Алма-Аты. «Она больше похожа на крысу», ― жаловались юзеры в социальных сетях.

Источник: Лента.Ру

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