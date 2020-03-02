Россияне попытались прорваться в карантин и напали на санитарок

2 марта 2020     11
Россияне попытались прорваться в карантин и напали на санитарок

Посетители больницы в ставропольском городе Георгиевск устроили скандал и набросились на буфетчика и санитарок, которые не дали пройти им в терапевтическое отделение к пациенту. Видео опубликовано в паблике «Георгиевск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое мужчин и женщина пытаются прорваться в проход и ругаются с медработниками, которые их не пускают. «Никто не пройдет», — говорит работница больницы. В ответ один из россиян сообщает, что он свернет ей руку, которой та преградила дорогу. Далее камеру начинает мотать в разные стороны, слышны крики и просьбы вызвать полицию.

В комментариях несколько пользователей отметили, что сейчас в этом отделении карантин. Разрешено посещение только тяжелобольных.

«Это уже не первый раз, когда нападали на сотрудников именно терапии», — добавляет автор поста.

Источник: Лента.Ру

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