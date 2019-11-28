Россияне приготовились на коленях выпрашивать операции для своих детей

Родители пациентов врача-трансплантолога Михаила Каабака заявили, что готовы «на коленях стоять», чтобы «добиться жизни для своих детей». Об этом представительница инициативной группы пациентов Марина Десятская рассказала Telegram-каналу «Расстрига».

По словам Десятской, представители Минздрава пытаются убедить родителей, что всем помогут. «Вот первый ребенок уже умер. Если ситуация не изменится, это будет не последний ребенок», — сказала она.

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Родители не пытаются «доказать, что кто-то плохой» — они просто хотят «добиться жизни для своих детей», сказала Десятская. Она отметила, что лечение в частной клинике стоит 25 миллионов рублей, а антибиотик, который ее ребенок получает от государства, — 100 тысяч рублей за упаковку.

Ранее отец умершей годовалой пациентки трансплантолога Михаила Каабака рассказал, что семью игнорировали в Минздраве. Мужчина заявил, что семья обращалась к главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, а также звонила по горячей линии, где им обещали перезвонить, но этого не произошло. По его словам, семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Сам Каабак связал смерть ребенка со своим увольнением. По его словам, девочка могла лежать в отделении интенсивной терапии, где ей бы ежедневно проводили жизненно необходимую процедуру гемодиализа.

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Источник: Лента.Ру