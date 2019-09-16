Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность

16 сентября 2019     36
Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность

Мужчины в три раза чаще, чем женщины, демонстрируют стереотипы о женщинах-политиках. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Политика с женским лицом: российский вариант», передает «Коммерсантъ».

Наиболее распространенными негативными качествами женщин в политике россияне назвали мягкость характера и эмоциональность (9 процентов), неспособность сосредоточиться только на работе (6 процентов), недальновидность (3 процента) и непрофессионализм (3 процента). Большинство опрошенных выразили мнение, что женщинам-политикам «порой не хватает воли и характера для участия в борьбе за власть», кроме того, они много времени уделяют семье и детям.

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00:00 — 8 марта 2018

При этом исследование выявило, что 78 процентов россиян положительно относятся к присутствию женщин в этой сфере. Почти треть опрошенных назвали самой известной женщиной в политике спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, 12 процентов — общественного деятеля Ирину Хакамаду, девять процентов — главу ЦИК Эллу Памфилову.

Почти половина россиян (40 процентов) отметили, что женщины достаточно представлены в политике. По сравнению с 1998 годом этот показатель вырос на 13 процентов. При этом запрос на увеличение доли женщин в этой сфере стал менее популярным: треть опрошенных в 2019 году пожелали видеть больше россиянок в политике против 45 процентов двадцатью годами ранее.

В ходе исследования, которое прошло 12 сентября, социологи опросили 1,6 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру

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