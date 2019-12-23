Россияне раскрыли планы на новогодние каникулы

Работать в новогодние каникулы планируют 16 процентов россиян, еще 20 процентов пока не определились. Свои планы россияне раскрыли в опросе сервиса по поиску работы Suprejob, передает ТАСС.

Согласно опросу, еще 38 процентов планируют провести новогодние каникулы дома. Поехать на праздники в гости хотят 9 процентов опрошенных, а еще 5 процентов планируют отдохнуть на даче. 22 процента пока не решили, как проведут каникулы. В путешествие по России намерены отправиться 4 процента.

Среди тех, кто проведет праздники дома, 33 процента будут отдыхать с семьей, 26 процентов планирует отсыпаться, 20 процентов будут учиться либо ходить в театр, 8 процентов займутся домашними делами, 5 процентов потратят время на хобби и просмотры фильмов. Активным отдыхом будут заниматься только 2 процента россиян, столько же проведут время с друзьями. 4 процента планируют гулять.

Опрос проводился с 13 по 15 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет по всем округам России.

Ранее стало известно, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель. Согласно производственному календарю, короткие рабочие недели приходятся на каждый месяц с января по июнь, а также ноябрь. Последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря.

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Источник: Лента.Ру