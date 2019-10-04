Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

4 октября 2019     11
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

06:05

Александра Рыкова

Аналитики выяснили, какие факторы в большей степени раздражают россиян в их коллегах. Результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

РИА Новости

Почти половину россиян (49%) в коллегах на работе раздражает лицемерие и обман, 42% опрошенных заявили, что им не нравится, когда в коллективе распространяют сплетни.

Хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег раздражают 40% респондентов. Безответственность и непрофессионализм выводят из себя более трети опрошенных.

Также в число самых раздражающих факторов вошли нездоровое любопытство со стороны коллег (29%), несдержанность (26%), лень (18%) и непунктуальность (16%).

Близкие отношения начальства с коллегами раздражает 11% опрошенных.

В меньшей степени участников опроса в коллегах раздражают отстранённость (7%), внешний вид (6%), приём пищи на рабочем месте (4%). Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах.

Кроме того, участники опроса также рассказали, что ценят в коллегах. Так, 64% отметили профессионализм, отзывчивость — 61% и уважение к другим людям и чужому труду — 51%.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания

Источник: Россия Сегодня

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