Россияне стали жить рекордно дольше

4 сентября 2019     26
Россияне стали жить рекордно дольше

В России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 лет у женщин и до 68,5 — у мужчин. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний. Она отметила, что это поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. По его словам, этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Топилин отметил, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью. В связи с этим, по его мнению, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна достигнуть 80 лет.

В мае прошлого года Скворцова заявляла, что увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи.

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Источник: Лента.Ру

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