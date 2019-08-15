Россияне стали чаще игнорировать запрет на курение в аэропортах

15 августа 2019     13
Россияне стали чаще игнорировать запрет на курение в аэропортах

Количество нарушений запрета на курение в российских аэропортах существенно выросло в 2019 году. Об этом сообщил замминистра внутренних дел России Михаил Ваничкин в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского, передает ТАСС.

«Только за первое полугодие 2019 года этот показатель составил более 70 процентов от аналогичного за весь прошлый год, что, безусловно, лишний раз говорит о том, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов попросту не работает», — говорится в ответе.

В 2018 году полиция составила 28 048 протоколов об административных правонарушениях на территории международных аэропортов. В первом полугодии 2019 года было составлено 19198 протоколов о вовлечении несовершеннолетних в потребление табака (статья 6.23 КоАП).

24 июля стало известно, что депутаты Госдумы начали готовить поправки о платном входе в курилки в аэропортах. Они предполагают, что стоимость должна составить 50-100 рублей. 16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

Источник: Лента.Ру

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