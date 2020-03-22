Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

22 марта 2020     12
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

02:56

Граждане России и Белоруссии с лайнера Costa Pacifica вылетели из Рима в Москву, сообщает российское посольство в Италии.

globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

❗️Все 37 российских 🇷🇺 и 4 белорусских 🇧🇾 туриста, утром 21.03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву. ГК России в Генуе и Посольство оказали туристам все необходимое содействие. Наши старшие дипломаты сопровождали их в аэропорту pic.twitter.com/IeGX6Hj7BK

— Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) March 21, 2020

«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.

Генконсульство и посольство оказали туристам необходимое содействие.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Франции из-за ситуации с россиянами на борту лайнера Costa Pacifica

Источник: Россия Сегодня

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