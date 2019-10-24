Россияне устроили набег за выпавшими из фуры мандаринами

24 октября 2019     11
Россияне устроили набег за выпавшими из фуры мандаринами ЧП Красноярск / Вконтакте

Перевозившая китайские мандарины фура перевернулась в Рыбинском районе Красноярского края на трассе Р-255 «Сибирь». Видео с места аварии опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

В результате ДТП весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго. К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки «заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам». «Авария с предновогодним настроением», — написал автор поста.

ДТП случилось днем 22 октября. Сначала произошло столкновение грузовика Iveco с двигающимся рядом автомобилем Lifan, уточняет «Проспект мира». Грузовая машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру DAF. Она вылетела в кювет и упала на бок, а грузовик «разорвало на части». Обломки полетели в двигавшуюся по дороге ГАЗель. Пострадал только водитель Iveco, его госпитализировали.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Крымчанин подозревается в неправомерном доступе к охраняемой информации
Крымчанин подозревается в неправомерном доступе к охраняемой информации

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белогорского района. Мужчина подозревается …


Расторжение договора купли-продажи недвижимого имущества в Севастополе
Расторжение договора купли-продажи недвижимого имущества в Севастополе

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, …


Зафиксировано 30 случаев провоза с Украины в Крым запрещенных лекарств
Зафиксировано 30 случаев провоза с Украины в Крым запрещенных лекарств

В этом году крымские пограничники пресекли больше тридцати попыток ввоза на территорию полуострова запрещенных в России украинских лекарственных препаратов. В …


Юнга из Ялты готовится к кругосветному плаванию на фрегате «Паллада»
Юнга из Ялты готовится к кругосветному плаванию на фрегате «Паллада»

Флаг Республики Крым будут поднимать на учебном фрегате «Паллада» во время кругосветного плавания при заходе в порты. Этот флаг глава …


Россияне устроили набег за выпавшими из фуры мандаринами
Россияне устроили набег за выпавшими из фуры мандаринами

ЧП Красноярск / Вконтакте Перевозившая китайские мандарины фура перевернулась в Рыбинском районе Красноярского края на трассе Р-255 «Сибирь». Видео с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты