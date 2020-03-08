Россиянину отказали в скидке на фитнес из-за большого веса

8 марта 2020     7
Россиянину отказали в скидке на фитнес из-за большого веса

Омский фитнес-клуб отказал местному жителю в скидке на абонемент из-за большого веса. Об этом пишет «КП».

Мужчина увидел рекламу годовом абонементе за шесть тысяч рублей. Когда он пришел в клуб, администратор заявил ему, что указанная в акции цена распространяется на тех, чей вес меньше 100 килограммов. «Мне объяснили, что крупные люди сильнее портят покрытие зала и тренажеры», — сказал он.

В итоге мужчина приобрел абонемент за 12 тысяч рублей в том фитнес-клубе. Он пояснил, что так можно доказать факт получения услуги и написал претензии к руководителю заведения. Однако ответ он не получил и подал в суд.

Юрист компании пояснил, что руководство фитнес-центра имеет право по своему усмотрению устанавливать условия, и что разная стоимость услуги для людей разного веса – это просто акция, а не дискриминация.

Суд также встал на сторону предпринимателя. Однако клиент заявил, что намерен подать новый иск. Кроме того, администрация заведения прислала ему письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. После этого мужчину перестали пускать в тренажерный зал.

В январе сообщалось о жителе английского города Дарем, графство Дарем, который подвергался издевательствам из-за лишнего веса. Устав от критики, 21-летний Аарон Харлоу-Стивенсон (Aaron Harlow-Stephenson) сел на диету и начал заниматься спортом. Юноша начал играть за команду регби Сандерленд и стал бодибилдером и звездой Instagram. Сейчас у него 84,5 тысячи подписчиков, которым он дает рекомендации по тренировкам.

Источник: Лента.Ру

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