Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы

6 марта 2020     6
Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы

Житель Москвы вызвал скорую своему сыну с признаками пневмонии и избил приехавших на вызов медиков в специальных защитных костюмах, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел на юго-востоке столицы. Россиянин возмутился внешнему виду врачей и набросился на них. В итоге пострадал 26-летний фельдшер. У него сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга. Второй медик не пострадал.

Полицейские проводят проверку в отношении нападавшего, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области четыре человека с арбалетами напали на сотрудников скорой помощи и забрали анализы своего приятеля, который он сдал для определения алкоголя в крови. У двоих медиков сотрясение мозга.

Источник: Лента.Ру

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