Россиянин выкинул с пятого этажа укусившую его собаку

25 февраля 2020     13
Россиянин выкинул с пятого этажа укусившую его собаку

Житель Красноярска выкинул из окна пятого этажа собаку за то, что она укусила его, пока тот спал. Об этом РИА Новости рассказали в городском управлении МВД.

«С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Инцидент попал на камеры наблюдения. РИА Новости не публикует видео, но пишет, что на нем видно, как питомец падает в снег. Он немного полежал, встал и побежал, прихрамывая.

Пес породы той-терьер принадлежит матери россиянина. Она отвезла его в ветклинику.

Полиция проводит проверку. После заключения ветеринаров о состоянии собаки будет принято процессуальное решение.

В середине февраля жителя Хабаровского края приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии за смерть собаки родственников, которую он жестоко избил.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

35 тысяч роз, слёзы Джордана и трогательная речь вдовы: как прошла церемония прощания с Брайантом и его дочерью
35 тысяч роз, слёзы Джордана и трогательная речь вдовы: как прошла церемония прощания с Брайантом и его дочерью

В Лос-Анджелесе на домашнем стадионе «Лейкерс» «Стейплс-Центр» состоялась церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной. На мероприятие пронесли …


«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ
«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ

09:19 «Ливерпуль» повторил рекорд Английской премьер-лигb (АПЛ) по числу побед подряд в чемпионате. Рекордную, 18-ю подряд победу «Ливерпуль» одержал в …


Проверку проведут в детсаду ЕАО после рассказа о заклеивании рот ребенку
Проверку проведут в детсаду ЕАО после рассказа о заклеивании рот ребенку

В детском саду №12 в Биробиджане в ближайшее время будет проведена служебная проверка для того, чтобы выяснить, действительно ли воспитатель …


Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом во вторник, 25 февраля, заявило Министерство обороны России. «25 февраля в Москве …


Российским абитуриентам предложили дать 50-процентную скидку на транспорт
Российским абитуриентам предложили дать 50-процентную скидку на транспорт

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением предоставить российским абитуриентам 50-процентную скидку на транспорт. Копия письма оказалась в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты