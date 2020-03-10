Россиянин зашел в магазин, начал громить телевизоры молотком и попал на видео

10 марта 2020     26
Россиянин зашел в магазин, начал громить телевизоры молотком и попал на видео

В Томске местный житель пришел в магазин бытовой техники и электроники, начал громить телевизоры молотком и попал на видео с камер наблюдения. Ролик публикует сетевое издание vtomske.ru.

Инцидент произошел утром 10 марта. На появившихся в сети кадрах видно, что мужчина разбил около десятка плазменных телевизоров. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента назначена проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Иркутска устроила погром в аптечном киоске и ударила фармацевта, которая отказалась принимать обратно купленные лекарства. На опубликованных в сети кадрах видно, как россиянка предъявляет претензии к работнице аптеки и требует вернуть деньги за не понравившийся ей товар. В этот момент на столе лежит пакет с несколькими пачками желчегонного препарата «Аллохол», который возмущенная посетительница кидает за прилавок. Женщина угрожает продавщице уголовным делом за то, что та снимает происходящее на видео, после чего начинает громить кассу, переворачивает стол вместе с компьютером. «Передай другим таким же, дрянь, это уголовка!», — кричит клиентка.

Источник: Лента.Ру

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