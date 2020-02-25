Россиянин напился, прикусил язык и умер

25 февраля 2020     13
Россиянин напился, прикусил язык и умер

В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации канала, 47-летнего россиянина госпитализировали с диагнозом «стеноз гортани, рана языка», который он получил в результате падения. Врачам не удалось спасти мужчину. Причина смерти не уточняется.

Во второй половине января в Якутии из-за сильных морозов в разное время погибли два родственника. Первый умер, когда напился и в легкой одежде попытался пройти по улице большую дистанцию. Второй приехал организовывать его похороны, вышел из такси раньше положенного и замерз возле дома родных.

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Источник: Лента.Ру

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