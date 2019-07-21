Россиянин несколько раз попытался задавить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti попытался объехать пробку на дороге из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и несколько раз наехал на мужчину с ребенком. Об этом сообщает E1.ru
По словам пострадавшего, он вышел с детьми погулять в ожидании, пока проедут поезда. «На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд», — сказал мужчина. Однако водитель отказался и наехал на него.
После того, как пострадавший посадил ребенка в машину, водитель Infiniti наехал на него сильнее, затем разогнался, пересек сплошные линии и уехал в сторону Каменска-Уральского.
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