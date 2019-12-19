Россиянкам назвали допустимый возраст для рождения первого ребенка

Репродуктивная функция женщины ограничена возрастом, поэтому первого ребенка лучше рожать до 35 лет. Об этом РИА Новости сказала врач-репродуктолог, профессор Ксения Краснопольская.

«После уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — сказала она.

По словам врача, с возрастом у женщины меньше шансов забеременеть и выше риск различных заболеваний в случае зачатия. Краснопольская отметила, что почти во всех развитых странах растет проблема бесплодия из-за смены репродуктивного поведения населения. Так, современные женщины предпочитают сначала получить образование и сделать карьеру, а уже потом заводить детей, в то время как в прошлые века главным приоритетом была семья.

По данным Росстата, рождаемость в России в этом году упала до минимума за последние 10 лет. В Общественной палате это объяснили тем, что в стране стало меньше женщин детородного возраста, и они не спешат рожать из-за экономической ситуации.

Источник: Лента.Ру