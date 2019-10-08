Россиянка в инвалидном кресле «привыкла» заползать в больницу на коленях

В городе Ершов Саратовской области россиянке в инвалидном кресле приходится забираться на коленях на крыльцо больницы. Фотографию опубликовали местные жители в сообществе «Саратов Life» во «ВКонтакте».

Как отметили очевидцы, женщина отказалась от помощи и заявила, что «уже привыкла» так делать.

В Ершовской железнодорожной больнице корреспондента издания «Версия Саратов» не стали соединять по телефону с главврачом Алексеем Нарховым. В Министерстве здравоохранения Саратовской области отметили, что учреждение является частным, и воздержались от комментариев.

1 октября стало известно, что врачи скорой помощи в Ставропольском крае выгрузили пациента с инсультом из машины и переложили его на лавочку в одном из дворов. Действия медиков попали на камеры видеонаблюдения. Минздрав Ставропольского края заявил, что врачи скорой помощи высадили мужчину с инсультом по просьбе самого пациента.

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Источник: Лента.Ру