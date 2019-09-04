Россиянка оставила на улице пакет с младенцем и ушла

4 сентября 2019     19
Россиянка оставила на улице пакет с младенцем и ушла

В Татарстане задержана мать новорожденного малыша, найденного в полиэтиленовом пакете на улице возле магазина в селе Черемшан, сообщается на сайте МВД республики.

По данным ведомства, младенца в черном продуктовом пакете днем ранее, 3 сентября, нашел директор торговой точки. Ребенок был абсолютно голый, замерз и сильно плакал. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Приехавшие на вызов медики осмотрели мальчика, он был здоров, на теле не обнаружено повреждений.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась продавец данного магазина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК и по статье 106 УК («Покушение на убийство матерью новорожденного»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении матери. В Следственном комитете уточнили, что малыш передан в перинатальный центр Альметьевска.

По информации «Комсомольской правды», задержанная состоит в браке, помимо новорожденного у нее еще двое несовершеннолетних детей. Она забеременела от местного жителя, с которым начала встречаться в 2018 году. По словам собеседницы издания, в день инцидента женщина пришла на работу с животом, через некоторое время его уже не было.

Источник: Лента.Ру

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