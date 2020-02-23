Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома

23 февраля 2020     11
Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома

В еде, которую подают в одном из российских роддомов, обнаружили гусениц. Опарышей нашла роженица из города Остров (Псковская область). Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Женщина, чье имя не раскрывается, заметила странный ингредиент в супе. Она обратилась к работнице, которая разносит еду, и та заключила, что это похоже на гусеницу, и ушла на кухню разбираться.

Фото: Псковская лента новостей

«На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы, потому что ее покупают в мешках, и просто, наверно, не уследили, не посмотрели, когда набирали крупу для супа», — рассказала пациентка роддома. Женщина также добавила, что ей посоветовал не огорчаться, ведь другие тоже ели этот суп.

Радиостанция «Говорит Москва» направила запрос в Минздрав по поводу насекомых. В родильном отделении города Остров Псковской области на обращение редакции ответить не смогли.

Источник: Лента.Ру

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