Россиянка родила ребенка в подъезде и оставила там же

20 января 2020     14
Россиянка родила ребенка в подъезде и оставила там же

Жительница Томска родила ребенка в подъезде многоквартирного дома, оставила его там же и исчезла. Новорожденную девочку нашли жильцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Томской области.

Местные жители вызвали скорую помощь, девочку доставили в областной перинатальный центр имени Евтушенко. Ее жизни ничего не угрожает, несмотря на легкое переохлаждение. В департаменте рассказали, что ребенок родился доношенным, сейчас он находится на искусственном кормлении.

Предполагается, что девочка пробудет в медучреждении две недели. Информации о ее матери нет.

Ранее сообщалось, что житель города Юрга в Кемеровской области подбросил на крыльцо больницы новорожденную девочку. Выяснилось, что девочка родилась в благополучной, но многодетной семье. Ее мать не вставала на учет по беременности в больнице и родила дома. Полицейские выяснили, что жена уговорила мужа подбросить младенца в больницу, потому что пара не планировала воспитывать ребенка.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР
Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР

12:47 Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов, комментируя сообщения СМИ о новом министре иностранных дел в Северной Корее, заявил, что …


Что нужно знать каждому севастопольцу об изменениях в конституцию РФ
Что нужно знать каждому севастопольцу об изменениях в конституцию РФ

Конечно, оппозиционеры не могли упустить такой повод, как предложения о внесении изменений в действующую Конституцию, прозвучавшее в ежегодном послании президента …


В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста
В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста

Памятник жертвам холокоста осквернили в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Украины в Днепропетровской области. Правоохранители проводят следственные действия, …


«Крымские новости» поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Феодосии
«Крымские новости» поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Феодосии

Самый высокочтимый праздник у восточных христиан – Воскресение Христово – Пасха. Но не менее многолюдно в православных храмах и в …


Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»
Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»

Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя ГУП “Севтеплоэнерго” задержали после проверки, проведенной контрольным управлением правительства города, сообщает ТАСС. Сейчас он дает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты