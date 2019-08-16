Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

16 августа 2019     15
Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

16:18

Российская пловчиха Виталина Симонова показала третье время в заплыве на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре.

© Александр Вильф РИА Новости

Для прохождения дистанции россиянке потребовалась 1 минут 9,33 секунды. 

Золотую медаль завоевала Алия Аткинсон (1 минуты 7,35 секунды) из Ямайки. Серебряной медалисткой соревнований стала спортсменка из США Брейе Ларссон (1 минуты 7,55 секунды).

Ранее сообщалось, что россиянин Владимир Морозов завоевал золото на дистанции 50 метров на спине, попутно установив рекорд Кубка мира.

Источник: Россия Сегодня

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