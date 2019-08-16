Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

Ранее сообщалось , что россиянин Владимир Морозов завоевал золото на дистанции 50 метров на спине, попутно установив рекорд Кубка мира.

Золотую медаль завоевала Алия Аткинсон (1 минуты 7,35 секунды) из Ямайки. Серебряной медалисткой соревнований стала спортсменка из США Брейе Ларссон (1 минуты 7,55 секунды).

Российская пловчиха Виталина Симонова показала третье время в заплыве на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре.

Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре 16:18 Российская пловчиха Виталина Симонова показала третье время в заплыве на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира в …



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