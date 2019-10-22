Россиянка случайно напоила младенца средством от накипи

Жительница Петербурга случайно напоила новорожденного сына жидкостью от накипи, из-за чего ребенок получил острое отравление и был госпитализирован. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 21 октября в Приморском районе. Женщина развела химическим средством еду для ребенка. Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Омска перепутала капсулы для стирки с конфетами и получила отравление. Женщину госпитализировали в реанимацию.

18 октября жительница Севастополя ошиблась и приготовила для годовалой дочери кашу на основе кислоты. Женщина рассказала врачам, что готовила ребенку еду, но вместо воды случайно налила в кастрюлю кислоту. После ужина девочке стало плохо и мать вызвала врачей. По факту происшествия проводится проверка.

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Источник: Лента.Ру