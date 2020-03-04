Россиянка с подозрением на коронавирус рассказала о желающих сжечь ее

4 марта 2020     11
Россиянка с подозрением на коронавирус рассказала о желающих сжечь ее

Недавно прилетевшая из Италии россиянка Надежда, которая сейчас находится в медицинском центре в московском районе Коммунарка, рассказала о желающих сжечь ее и других госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram.

Надежда уточнила «Ленте.ру», что подобные сообщения присылали ее соседке по боксу Кристине Ткач.

«Одна очень умная, начитанная женщина написала мне, что в мировой статистике нет практики с отдельными боксами, в случае ЧС просто всех сгоняют в общий инфекционный бокс», — отметила Надежда. По ее словам, некоторые люди видят причину угрозы распространения коронавируса в «потенциально здоровых людях», которые еще даже не получили результаты анализов, тем самым лишая их шанса «оказаться в числе здоровых».

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00:01 — Сегодня

Ранее стало известно, что пациентов с симптомами ОРВИ, которые прилетели в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, начали направлять в медицинский центр в московском районе Коммунарка. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, центр «полностью готов к приему таких больных». «Нас разместили в двухместных боксах, взяли все анализы, у нас душ и туалет как в хорошей гостинице», — рассказала «Ленте.ру» ранее одна из госпитализированных.

1 марта стало известно, что Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Он заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

Источник: Лента.Ру

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