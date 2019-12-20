Россиянку заставили идти пешком в больницу после падения на нее остановки

В Твери 75-летнюю пенсионерку пешком отправили из поликлиники в больницу после того, как она обратилась туда с множественными травмами. На женщину из-за сильного штормового ветра упала остановка в поселке Химинститута в Твери. Об этом сообщило издание Twernews.

Дочь пострадавшей Лариса Козлякова рассказала, что 19 декабря ее мать вышла из Калининской ЦРБ. Она ждала автобус на остановке, когда на нее упала конструкция. Прохожие помогли пенсионерке подняться и проводили обратно в больницу, но там не было свободных врачей и женщину отвели в поликлинику.

В поликлинике пенсионерке оказали первую помощь и дали направление в Тверскую городскую больницу №4. Козлякова возмутилась, что ей не вызвали скорую помощь, чтобы довезти до больницы. По ее словам, женщина получила сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице и сотрясение мозга. «Ее просто отправили из больницы, чтобы она сама добиралась», — сказала она. Козлякова вызвала матери такси. В больнице №4 женщину дообследовали, опровергли сотрясение мозга и наложили гипс. Пострадавшая лежит в стационаре.

В управлении Следственного комитета по Тверской области сообщили, что начали проверку по факту падения остановки на женщину.

В апреле 2018 года в Москве умерла девочка, на которую во время урагана опрокинулся мусорный бак. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Также погиб мужчина, на которого сильный ветер опрокинул бытовку. Всего из-за шторма в столице пострадали минимум 12 человек.

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Источник: Лента.Ру