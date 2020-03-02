Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня

2 марта 2020     7
Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня

В Липецкой области осудили на 11 лет колонии особого режима 50-летнего мужчину, который облил бензином, поджег, а затем четыре дня продержал в сарае свою 57-летнюю подругу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло в июле 2019 года в селе Дмитряшевка во время ссоры. Женщина получила ожоги 18 процентов тела и осталась жива. Злоумышленник не стал вызывать врачей и запер россиянку в сарае, где продержал четверо суток. Заметив ухудшение ее состояния, он попросил соседку обработать ожоги гусиным жиром.

Последняя, увидев состояние пострадавшей, решила позвонить в полицию. Мужчина пытался ей помешать, угрожая убить ножницами, однако женщина все же вызвала полицейских, которые задержали обвиняемого. Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Мужчина признал вину. Его осудили по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством») и части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В феврале сообщалось, что в городе Микунь (Коми) подросток устал ждать полицию и сам спас мать от смерти от рук отчима. Молодой человек много раз пытался вызвать полицейских, однако никакой реакции не было. Когда он услышал крики матери, он бросился ее спасать. Подросток выхватил нож и несколько раз ударил им мужчину, в том числе в шею. Мать позвонила в полицию и сообщила, что сын, защищая ее, избил сожителя. Только тогда сотрудники МВД приехали на вызов.

Источник: Лента.Ру

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