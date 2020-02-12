Россиянку отказались принимать на работу из-за пола

Россиянку отказались принимать на работу из-за пола. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Антонина Филатова учится в магистратуре на искусствоведа. Она попыталась устроиться по специальности в один из крупнейших музеев России, который студентка в своем посте назвала «Галереей», не уточняя официального наименования учреждения.

Она прошла собеседование и приехала по просьбе в отдел кадров, однако ее потенциальная руководительница отказала в вакансии. По словам студентки, женщина поговорила с главным кадровиком, который назвал причины отказа. Мужчина посчитал, что после испытательного срока студентка сразу уйдет в декрет. «Он говорит, вот она точно сейчас доучится и будет рожать, я бы на ее месте так и сделал. А у нас и так много в декрет уходят», — привела девушка сказанные ей слова.

«Будь я более ушлой, включила бы диктофон и сразу пошла бы в суд», — написала Филатова. Она возмутилась, что проблема не в опыте работы и не в образовании, а в поле. Также студентка добавила, что замужем и надеется когда-нибудь стать мамой и поинтересовалась, как долго можно не рожать на новом рабочем месте.

Автор поста добавила, что ее теперь не удивляют связанные с Галереей скандалы, например, «преследование кормящих мам».

В ноябре 2019-го россинянку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью. Смотрительница сделала замечание о недопустимости кормления грудью в выставочном зале. Позже в галерее отметили, что сожалеют об инциденте с посетительницей и объяснили россиянкам, где можно кормить грудью на территории музея.

Источник: Лента.Ру