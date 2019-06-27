Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
|
Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»
Правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымут для строительства трассы “Таврида”. «В соответствии с п.10 статьи 56.6 сообщаем, что …
|
В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае
Китай провёл испытания поставленных Россией зенитных ракетных систем С-400 на своём полигоне, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) …
|
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС. …
|
Работница бара плюнула в сына Трампа
В Чикаго сотрудница бара плюнула в Эрика Трампа, который является сыном американского лидера Дональда Трампа. Об этом 25 июня в …
|
Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – Газовое топливо, Глонасс и кондиционеры. В Севастополь поступили новые пассажирские автобусы. – Как облик города зависит …