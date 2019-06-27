Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС .

Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида» Правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымут для строительства трассы “Таврида”. «В соответствии с п.10 статьи 56.6 сообщаем, что …



В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае Китай провёл испытания поставленных Россией зенитных ракетных систем С-400 на своём полигоне, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) …



Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС. …



Работница бара плюнула в сына Трампа В Чикаго сотрудница бара плюнула в Эрика Трампа, который является сыном американского лидера Дональда Трампа. Об этом 25 июня в …

