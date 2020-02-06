Россиянку с тяжелой формой рака заставили каждый день ездить за одной таблеткой

Жительница Самары Ирина Новикова с четвертой стадией рака легких пожаловалась на то, что ей приходится каждый день ездить в онкодиспансер и сидеть в очередях ради одной таблетки. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Новиковой нужен препарат «Тагриссо». Лекарство ей выделяют бесплатно — если бы женщина покупала его за свои деньги, в месяц такая терапия обходилась бы почти в 400 тысяч рублей. С октября по февраль она пользовалась дженериком — копией оригинального препарата, но он действовал «не так явственно». 5 февраля она получила первую таблетку «Тагриссо».

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00:02 — 7 ноября 2019

«Дождь» пишет, что препарат «Тагриссо», как и многие другие льготные лекарства, закупается по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Деньги на нее идут через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако получить такие препараты можно только в дневном стационаре, поэтому Новиковой приходится ходить в больницу ежедневно и по несколько часов сидеть в очереди. Так будет продолжаться еще два месяца, а пока врач лишь пообещал, что будет выдавать лекарство с утра и в удобное для них обоих время.

Ранее Новиковой, в легких которой из-за рака начала образовываться жидкость, назначили химиотерапию, поражающую весь организм. О том, что вместо нее можно применять «Тагриссо», она узнала сама.

Врач московской клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил Ласков объяснил телеканалу, что в данном случае нельзя получить упаковку таблеток, потому что «больной как бы лежит в дневном стационаре». Каждый день на пациента должны вестись дневники, иначе медучреждению грозят штрафы.

В Минздраве Самарской области «Дождю» сообщили, что Новикова будет получать лекарство на дом, когда стационар получит его по льготной закупке. В больнице обещали, что это произойдет к марту.

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Источник: Лента.Ру