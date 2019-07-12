Россиян захотели наказывать за несообщение об опасных для общества преступлениях

12 июля 2019     11
Россиян захотели наказывать за несообщение об опасных для общества преступлениях

В Госдуму внесли законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности. Документ опубликован в электронной базе Думы.

Проект предлагает дополнить главу 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 («Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах»). Наказание по ней предполагает штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

Авторы документа привели в пример нападение в Керчи, случившееся в октябре 2018 года, когда студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. В результате погибли 20 человек — 15 студентов и пять работников колледжа, пострадали более 50 человек. Росляков убил себя в библиотеке колледжа.

После нападения было возбуждено уголовное дело о теракте, позднее его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В законопроекте отмечается, что знавшие о готовящемся массовом убийстве знакомые преступника могли предотвратить трагедию, если бы вовремя обратились в правоохранительные органы.

Источник: Лента.Ру

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