Россиян избавили от «билетной мафии»

1 сентября 2019     11
Россиян избавили от «билетной мафии»

Перекупщикам запретили продавать билеты на спектакли и концерты — такое право теперь есть только у самих театров, филармоний и музеев, либо компаний, с которыми у них заключен договор. Соответствующий закон, принятый Госдумой и подписанный президентом, вступил в силу в воскресенье, 1 сентября.

По новому закону билеты не могут стоить выше указанной на них цены — 10-процентная надбавка разрешена только за их подбор и доставку. Кроме того, закон регламентирует условия возврата билетов. Так, получить назад всю стоимость можно будет, сдав их более чем за десять дней до даты представления. При возврате за пять-десять дней можно вернуть 50 процентов, за три-четыре дня — 30 процентов. Билеты становятся невозвратными за три дня до сеанса.

Инициатива направлена против перекупщиков, которые пользуются законом о защите прав потребителей, обязывающим учреждения культуры возвращать полную стоимость билета независимо от даты возврата. Те билеты, которые перекупщики не смогли продать, возвращаются в кассы в последний момент, в результате чего организаторы не успевают их реализовать и несут убытки.

В феврале 2018 года сообщалось, что оперная певица Анна Нетребко возмутилась московскими ценами на билеты на ее выступление. Она пригрозила, что не станет больше выступать в российской столице, если их стоимость снова будет превышать 100 тысяч рублей.

Источник: Лента.Ру

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