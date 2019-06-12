Россиян поздравили из космоса

12 июня 2019     28
Россиян поздравили из космоса

Космонавты поздравили с Днем России жителей страны во время концерта на Красной площади, передает ТАСС.

На связь с борта Международной космической станции вышли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Они рассказали, что празднуют сегодня за пределами России. «Из иллюминаторов станции мы видим, какая огромная и великая наша страна», — отметили космонавты и пожелали россиянам хорошего настроения.

Также к зрителям с поздравлениями обратились российские музыкальные исполнители, в том числе Сергей Лазарев, группа «Любэ», Александр Розенбаум и Дима Билан. На концерте рядом с артистами мог оказаться любой желающий — каждый фотоснимок или видеозапись, опубликованные в социальных сетях хэштегом #ЯРоссия, попадали в трансляцию на фоновом экране.

По оценке ГУ МВД по Москве, на Красной площади собрались более 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России», который был посвящен Дню России.

Источник: Лента.Ру

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