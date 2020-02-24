Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу

Переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма, предостерег россиян член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич. Об этом пишет РИА Новости.

Менделевич порекомендовал при выпекании блинов использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла. Также депутат советует выбирать для блинов более полезную начинку.

Кроме того, Менделевич призвал россиян не переедать в масленичную неделю, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Также парламентарий отметил, что покупать готовые блины следует только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова сообщила, что употребление блинов может нанести вред людям, у которых есть проблемы со здоровьем. По ее словам, отказаться от этого блюда стоит при непереносимости глютена, избыточном весе, диабете, панкреатите и холецистите. Также надо учитывать, что блины калорийные и поэтому повышают нагрузку на внутренние органы. Мамонтова добавила, что этот продукт может быть и полезным. Так, он дает телу энергию, содержит минералы, витамины группы В, фолиевую и никотиновую кислоты.

В этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Источник: Лента.Ру