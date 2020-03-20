Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Так, в период со 2 по 15 марта (на 10–11-й неделях) под влиянием нарастающих опасений и подготовки к удаленной работе начали расти продажи ноутбуков. На 10-й неделе продажи увеличились на 10 процентов, а на 11-й — уже на 27 процентов. При этом на 10-й неделе уровень продаж был ниже аналогичного прошлогоднего показателя на 18 процентов, а на 11-й стал выше на 50 процентов.

Еще одной причиной роста продаж стал резкий рост курса доллара, из-за чего россияне начали «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились», пишет издание. При этом больше всего выросли продажи ноутбуков дороже 40 тысяч рублей.

Материалы по теме

11:20 — 19 марта

Однако рынок электроники оказался не готов к такому ажиотажу, пояснил изданию руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев. «Соответственно, из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти», — сказал он. По его словам, сейчас в достаточном количестве есть стационарные компьютеры, а также мини-ПК.

При этом товар из новых поставок будет дороже из-за падения рубля. Кроме того, после карантина в Китае из-за коронавируса производство только начало налаживаться и еще не работает на полную мощность, поэтому стоит ожидать дефицит товаров, пояснил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Наибольшим спросом пользуются ноутбуки HP и Lenovo. Также растет спрос на технику ASUS и Dell. Эксперты предполагают, что дефицит на рынке, предположительно, продлится два-три месяца. Однако это будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса.

Из-за ситуации с коронавирусом работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. В частности, такие же рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призвал подмосковных работодателей позволить сотрудникам работать из дома.

По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве.

Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

.rollup { position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; box-sizing: border-box; background-color: #f5f5f5; } .rollup__arrow { position: absolute; width: 20px; height: 20px; top: 17px; right: 17px; } .rollup__arrow:before { display: block; position: absolute; content: ''; top: 6px; right: 6px; width: 8px; height: 8px; border-top: 1.5px solid #444; border-left: 1.5px solid #444; -webkit-transform: rotate(-135deg); transform: rotate(-135deg); } .rollup__preview { padding: 14px 55px 17px 40px; cursor: pointer; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; } .rollup__content { max-height: 0px; padding: 0 20px 0 40px; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #444; overflow: hidden; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-out; transition: max-height 0.3s ease-out; } .rollup__header { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #6f6f6f; border-bottom: 1px dashed #6f6f6f; -webkit-transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; } .rollup__title { margin: 25px 0 16px; font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; } .rollup p { margin-bottom: 16px; } .rollup p:last-of-type { margin-bottom: 0; padding-bottom: 30px; } .rollup ul { margin: 0 0 32px; padding-left: 47px; } .rollup ul li { position: relative; margin-bottom: 10px; list-style: none; } .rollup ul li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup ul li:before { display: block; position: absolute; content: '•'; left: -27px; } .rollup ol { margin: 0 0 32px; padding-left: 35px; } .rollup ol li { margin-bottom: 10px; padding-left: 12px; } .rollup ol li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup._open .rollup__preview { padding-top: 25px; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; } .rollup._open .rollup__arrow { top: 22px; } .rollup._open .rollup__arrow:before { -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .rollup._open .rollup__content { max-height: 2000px; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-in; transition: max-height 0.3s ease-in; } .rollup._open .rollup__header { color: #444; border-bottom: 1px dashed #bababa; } .premial-body .rollup { max-width: 720px; } .premial-body .rollup__title { margin-bottom: 10px; } .premial-body .rollup._open { background-color: #f5f5f5; border-top: 1px solid #f5f5f5; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 10px; } @media screen and (max-width: 768px) { .premial-body .rollup, .rollup { width: calc(100% + 40px); margin: 22px 0 22px -20px; background: transparent; border-top: 1px solid #eaeaea; border-bottom: 1px solid #eaeaea; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup__preview, .rollup__preview { padding: 18px 50px 18px 20px; } .premial-body .rollup__header, .rollup__header { font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup__title, .rollup__title { margin-bottom: 7px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; } .premial-body .rollup__arrow:before, .rollup__arrow:before { border-top: 1.5px solid #292929; border-left: 1.5px solid #292929; } .premial-body .rollup__content, .rollup__content { padding: 0 20px; font-size: 17px; color: #292929; } .premial-body .rollup p:last-of-type, .rollup p:last-of-type { padding-bottom: 20px; } .premial-body .rollup._open, .rollup._open { background: #f3f3f3; border-top: 1px solid #f3f3f3; border-bottom: 1px solid #f3f3f3; } .premial-body .rollup._open .rollup__header, .rollup._open .rollup__header { color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview, .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 8px; padding-top: 18px; } }

Источник: Лента.Ру