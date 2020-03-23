Россиян предупредили о метели и заморозках в марте

23 марта 2020     10
Россиян предупредили о метели и заморозках в марте

Жителей российских регионов предупредили о заморозках, метели и сильном ветре в марте. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, заморозки ожидаются в Краснодарском крае и Крыму. Ночные температуры опустятся до минус двух градусов, а днем в течение всей недели будет 15-17 градусов без осадков. Он добавил, что заморозки грозят не только приморским городам.

На юге Урала температура будет на 3-4 градуса ниже нормы. В Красноярском крае ожидаются значительные перепады температуры — в начале недели в Красноярске будет на 8-10 градусов выше нормы, однако во вторник в регион придут холодные воздушные массы, а к концу недели температура снова будет выше нормы.

В некоторых районах Сибири ожидается снег. В западных и центральных районах Иркутской области ожидается ветер 25-27 метров в секунду, а также мокрый снег, метель и гололедица. Аналогичная ситуация ожидается и в Хакасии.

Ранее Вильфанд рассказал, что над европейской частью России установится стационарный антициклон, из-за которого сильно охладится воздух. При этом, по его словам, уже со вторника начнется потепление. По прогнозам, тепло установится до конца марта.

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Источник: Лента.Ру

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