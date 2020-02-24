Россиян предупредили о новых температурных рекордах

В нескольких регионах России на ближайшей неделе могут быть установлены температурные рекорды. Как предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, климатическая норма будет превышена более, чем на 10 градусов.

По его словам, в Москве и в Якутии температура превысит норму на 7-9 градусов, в Краснодарском крае — на 10 градусов, в Ростовской области — 12 градусов, а на севере Сибири столбики термометров поднимутся на 16 градусов выше, чем обычно в это время года.

«Повсеместно очень высокая температура. Это обуславливает один и тот же атлантический процесс», — пояснил Вильфанд.

Ранее специалисты из Weather Underground и Weather Tiger LLC объяснили аномально теплую зиму в северном полушарии Земли в этом году, в том числе и России. Согласно выводам ученых, в этом году область низкого давления в районе Северного полюса была необыкновенно устойчивой. Из-за этого холодные ветры циркулировали в полярном регионе планеты, тогда как обычно они направлены на юг.

Источник: Лента.Ру