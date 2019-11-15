Россиян предупредили о последствиях нехватки йода в организме

Нехватка йода в организме может привести к проблемам с щитовидной железой и развитию умственной отсталости. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя предложение ведомства ввести обязательное добавление йода в хлеб. Проект федерального закона был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, по словам диетолога, родители, которые не дают детям обогащенных йодом продуктов, отняли у них от 10 до 20 процентов интеллектуальных способностей. «Тяжелая форма йододефицита — это идиотия», — констатировал он.

«Обогащение йодом соли и хлеба — это правильный путь. (…) У нас большая часть территории России йододефицитная. Это обоснованно, это жизненная необходимость для всех нас, чтобы нация была здорова», — заявил диетолог.

Ранее россиянам для борьбы с нехваткой солнечного света посоветовали есть содержащие много йода и витамина D продукты, например, морскую капусту, жирную морскую рыбу, печень трески. По словам психолога Ильи Шабшина, дефицит солнца негативно влияет на психическое и физическое состояние человека, в частности, при метеочувствительности.

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Источник: Лента.Ру