Россиян предупредили о размножающихся в салатах микробах

30 декабря 2019     11
Россиян предупредили о размножающихся в салатах микробах

Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.

Салаты эксперты назвали благоприятной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые могут выделять токсины. Если неправильно хранить салат, он может вызвать тяжелое пищевое отравление. Срок годности блюда зависит от рецепта, так как в салаты обычно входит много продуктов, которые имеют разную стойкость и условия хранения. Также в Роспотребнадзоре отметили, что зачастую россияне заправляют салаты майонезом, от чего микробы размножаются быстрее. Также россиянам посоветовали заправлять салаты перед подачей на стол.

По этим причинам специалисты отнесли салаты к скоропортящимся продуктам и порекомендовали хранить их в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов и не держать всю ночь на праздничном столе. При этом дольше всего могут храниться салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов. Салаты из сырых овощей или фруктов, без заправки простоят до 18, а заправленными до 12 часов. Такие же правила для салатов с мясом, птицей и копченостями, а также винегрета. Однако если добавить консервированные овощи или яйца и заправить салат, то после шести часов хранения его употреблять не стоит.

Ранее россиянам посоветовали устроить разгрузочный день после Нового года. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предложил 1-2 января пить кефир, йогурты без сахара и простоквашу, а также есть фрукты или овощи. Он также добавил, что «хорошо бы заняться физической активностью».

Источник: Лента.Ру

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