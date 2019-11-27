Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом перед Новым годом

27 ноября 2019     16
Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом перед Новым годом

В декабре в России ожидается подъем заболеваемости гриппом. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

«Повышение заболеваемости сезонное будет обязательно. По прогнозам Института гриппа, подъем заболеваемости будет в декабре, ускоренный подъем в конце декабря, перед новым годом», — сказала она, уточнив, что пик придется на январь и начало февраля, а спад начнется примерно в апреле.

Кроме того, Скворцова отметила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом происходит каждый год. «Но благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев», — сказала глава Минздрава.

При появлении симптомов гриппа Скворцова порекомендовала незамедлительно обращаться к врачу, чтобы избежать пневмонии.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним. Их часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, «в качестве перестраховки». Кроме того, из-за возможности свободно купить такие лекарства без рецепта пациенты сами пьют их при малейшем недомогании.

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Источник: Лента.Ру

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