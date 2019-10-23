Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы

Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К по контракту, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы 10:32 Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К по контракту, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. © Владимир …



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