Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы

10:32
Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К по контракту, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.© Владимир Астапкович РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
10:32
Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К по контракту, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.© Владимир Астапкович РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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