Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса

20:23

Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных с 13 марта.

© Алексей Даничев РИА Новости

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Рим и обратно.

Источник: Россия Сегодня