Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере IT

18 февраля 2020     18
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере IT

02:24

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мамонов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

Reuters © Manaure Quintero

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Отмечается, что стороны обсудили реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сотрудничество в сфере связи и другие вопросы.

Также Мамонов в ходе встречи заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий.

Сообщается, что, в частности, уже реализован проект по внедрению интеллектуальной голосовой платформы для венесуэльского оператора DIGITEL, а также в стране вещает телеканал Russia Today на испанском языке.

В ведомстве добавили, что стороны договорились о проработке возможности подписания двустороннего документа о сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ходе встреч с представителями руководства Венесуэлы были достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в условиях незаконных санкций.

Источник: Россия Сегодня

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