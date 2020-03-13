Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения

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Военные из России и Индонезии договорились о проведении первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.РИА Новости
«Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
По данным агентства, переговоры проходили с 10 марта во Владивостоке при участии сотрудников отделения международного военного сотрудничества Тихоокеанского флота.
Ранее было опубликовано видео с учебными пусками зенитных ракет кораблями Тихоокеанского флота.
Источник: Россия Сегодня