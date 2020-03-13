Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения

09:22

Военные из России и Индонезии договорились о проведении первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

РИА Новости

«Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

По данным агентства, переговоры проходили с 10 марта во Владивостоке при участии сотрудников отделения международного военного сотрудничества Тихоокеанского флота.

Ранее было опубликовано видео с учебными пусками зенитных ракет кораблями Тихоокеанского флота.

Источник: Россия Сегодня