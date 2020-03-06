Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

6 марта 2020     17
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

00:15

Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Таврат — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке», — приводит РИА Новости его слова.

Журавлёв отметил, что российские военные полицейские провели патрулирование в Алеппо и Хасеке.

Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по нескольким маршрутам.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

С 15 марта стороны будут проводить совместное патрулирование вдоль трассы военными полициями двух стран.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

00:15 Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра …


«Выходить на приемлемые решения»: Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
«Выходить на приемлемые решения»: Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По …


Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»
Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»

Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» является убийцей американских BGM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow, заявил «Звезде» …


Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости. …


Путин назвал цель обновления Конституции
Путин назвал цель обновления Конституции

Важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания. Об этом заявил президент России Владимир …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты