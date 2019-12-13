Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа

13:27

Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа. Об этом пишет ТАСС.

РИА Новости

Как отмечается, на встрече присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер» и руководство «Нафтогаза».

Ожидается, что основной темой переговоров станет продление на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что у «Газпрома» есть нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.

Источник: Россия Сегодня