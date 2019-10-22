Россия ответила на обвинения во вмешательстве в предстоящие американские выборы

22 октября 2019     12
Россия ответила на обвинения во вмешательстве в предстоящие американские выборы

Представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения главы соцсети Facebook Марка Цукерберга о попытке России вмешаться в американские выборы, которые пройдут в 2020 году. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вот вам и “фейкньюз в соцсетях”. Дешево и сердито», — прокомментировала заявление Цукерберга Захарова.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что Россия, а также Иран и Китай, используют все более «изощренную» тактику для вмешательства в американские выборы. По словам главы Facebook, соцсеть удалила четыре сети аккаунтов, страниц и групп, которые скоординированно распространяли «недостоверную информацию». Три из них были из Ирана, и одна — из России.

8 октября Комитет сената США опубликовал доклад, в котором Россию в очередной раз обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года. Согласно ему, российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный ущерб бывшему сопернику президента США Дональда Трампа. Работники агентства якобы притворялись американцами и использовали рекламу, а также СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».

Источник: Лента.Ру

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