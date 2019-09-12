Россия ответила на обвинения НАТО в развертывании ракет в Европе

Россия ответила на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении ядерных ракет в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Россия не размещает ракеты в европейских странах и не имеет ракет, противоречащих Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Отмечается, что Москва не планирует развертывать такие ракеты в Европе до «тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства».

В то же время США провели испытание ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, что подтвердило возможность пуска наземных ракет средней и меньшей дальности. В Минобороны подчеркнули, что Вашингтон использовал обвинения в адрес России в качестве предлога для выхода из договора. В день окончания действия ДРСМД США уже проводили подготовку испытания запрещенной ракеты.

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15:33 — 23 августа

США 19 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, запрещенную договором. В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние более чем в 500 километров.

Производство и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США.

Действие ДРСМД официально было прекращено 2 августа. Американская сторона объяснила свой выход из соглашения нарушениями со стороны России. Москва заявляла, что не выходит за рамки договоренностей.

Источник: Лента.Ру