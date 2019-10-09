Россия отреагировала на обвинения в использовании соцсетей для помощи Трампу

9 октября 2019     23
Россия отреагировала на обвинения в использовании соцсетей для помощи Трампу

Кремль не увидел ничего нового в отчете комитет сената США по разведке, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Нового ничего [в этих утверждениях] нет. Рецидив старого», — сказал представитель Кремля.

Комитет сената США опубликовал доклад 8 октября. В нем говорится о том, что российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный ущерб бывшему сопернику Трампа Хиллари Клинтон и поддерживало кандидатуру республиканца. По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Источник: Лента.Ру

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