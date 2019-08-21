Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

В изолятор перевели Романа Сущенко, осужденного за шпионаж. Помимо этого в СИЗО приняли передачи для Евгения Панова и Алексея Сизоновича, осужденных по делам о подготовке терактов. Знакомый с ходом дела Панова источник подтвердил изданию, что он находится в «Лефортово». Информацию о нахождении в изоляторе Сизоновича подтвердить пока не удалось.

Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом. Всего в «Лефортово» перевели восемь украинцев, сообщили правозащитники.

Ранее в среду стало известно, что Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон. В частности, речь идет о возвращении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

Источник: Лента.Ру