Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

21 августа 2019     18
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

В изолятор перевели Романа Сущенко, осужденного за шпионаж. Помимо этого в СИЗО приняли передачи для Евгения Панова и Алексея Сизоновича, осужденных по делам о подготовке терактов. Знакомый с ходом дела Панова источник подтвердил изданию, что он находится в «Лефортово». Информацию о нахождении в изоляторе Сизоновича подтвердить пока не удалось.

Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом. Всего в «Лефортово» перевели восемь украинцев, сообщили правозащитники.

Ранее в среду стало известно, что Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон. В частности, речь идет о возвращении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа
Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа

27 августа в Севастополе откроется Театральная олимпиада. Основной город проведения Олимпиады в этом году Санкт-Петербург, но Севастополь стал одной из …


Трамп пообещал вернуть террористов из Сирии в страны их происхождения
Трамп пообещал вернуть террористов из Сирии в страны их происхождения

Террористы, захваченные армией США в Сирии, будут возвращены в страны их происхождения, в том числе и в Европу. Об этом …


Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы
Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы

22:27 Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в …


Военная полиция Севастополя отрабатывала навыки, которые могут пригодиться в командировках в Сирию
Военная полиция Севастополя отрабатывала навыки, которые могут пригодиться в командировках в Сирию

Защитить колонну от диверсантов и отбить атаку на блокпост. На полигоне в бухте Казачья прошли специальные учения военной автоинспекции и …


Вести Севастополь 21.08.2019
Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Неожиданное ДТП. В Балаклавскую бухту упал грузовой автомобиль. – Спасли колонну от диверсантов и отбили атаку …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты