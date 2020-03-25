Россия призвала США снять с Ирана мешающие борьбе с COVID-2019 санкции

03:00

Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают Исламской Республике в борьбе с распространением коронавируса COVID-2019.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Мохаммеда Джавада Зарифа.

«С.В.Лавров подчеркнул, что Российская Федерация решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19», — указано в тексте.

Также стороны обменялись мнениями по темам актуальной повестки дня.

Ранее официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что более 1,7 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране за сутки.

Источник: Россия Сегодня