Россия призвала США снять с Ирана мешающие борьбе с COVID-2019 санкции

25 марта 2020     15
Россия призвала США снять с Ирана мешающие борьбе с COVID-2019 санкции

03:00

Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают Исламской Республике в борьбе с распространением коронавируса COVID-2019.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Мохаммеда Джавада Зарифа.

«С.В.Лавров подчеркнул, что Российская Федерация решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19», — указано в тексте.

Также стороны обменялись мнениями по темам актуальной повестки дня.

Ранее официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что более 1,7 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране за сутки.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Китае за сутки от коронавируса умерли девять человек
В Китае за сутки от коронавируса умерли девять человек

Девять человек умерли за последние сутки от коронавируса COVID-19 в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они …


В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов …


Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса
Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса

00:16 Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей. © Илья …


Россия призвала США снять с Ирана мешающие борьбе с COVID-2019 санкции
Россия призвала США снять с Ирана мешающие борьбе с COVID-2019 санкции

03:00 Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают Исламской Республике в борьбе с распространением коронавируса COVID-2019. РИА Новости …


В США исчезли полмиллиона миллионеров
В США исчезли полмиллиона миллионеров

В США из-за сокращения личных состояний на фоне падения рынков исчезли полмиллиона миллионеров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты